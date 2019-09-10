» نقل فنان شهير إلى المستشفى بسبب "حصان"

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متابعات-علا خطاب

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تعرض الفنان اللبناني عاصى الحلاني، إلى حادث مروع، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في البقاع بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد أن سقط من على ظهر أحد خيوله.

وأشارت مصادر مقربة من الحلاني، إلى أن "الفنان سليم، ولم يتعرض إلى أذى كبير، سوى كسر فى أحد أصابع يده اليسري"، بحسب تصريحات صحفية .

يذكر أن الحلاني يستعد لطرح ألبومه الجديد، الذى يتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، وآخر ألبوماته كان في العام 2017 بعنوان "أحب الليل" من إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.


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