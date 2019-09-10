الكويت.. القبض على دكتور مصري مزيف

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وكالات - الدويني فولي

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عاشوراء

دنيا بطمة

ألقى رجال الأمن فى الكويت القبض على طبيب مصري يعمل فى مجال التجميل، ويتخذ من شقة سكنية مكاناً لإجراء تلك العمليات بالمخالفة للقانون، فتم تسجيل قضية ضده، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وبحسب صحيفة القبس الإلكتروني الكويتية، أوقف رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية نشاط دكتور تجميل وهمي مصري الجنسية، اتخذ من إحدى الشقق في منطقة حولي مقرًا لإجراء عمليات تجميل بأسعار منخفضة التكاليف.
 
وفور وصول قوات الأمن إلى مكان الطبيب، وبتفتيش المكان عثر داخل الشقة على الأدوات الطبية التي تستخدم في العمليات، وأحيل المتهم الى النيابة العامة للتحقيق معه.
 
وأضافت الصحيفة، أن الطبيب الوهمي يعمل في الأصل مندوباً لإحدى الشركات في البلاد، ونشر إعلاناً تجارياً عن أنه طبيب متخصص في إجراء عمليات التجميل، يجريها بأسعار رمزية، الأمر الذي أثار شكوك رجال المباحث الذين تابعوا الإعلان وتوصلوا إلى شقة المتهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رجال المباحث وبعد إجراء التحريات ومراقبة المتهم والاستعلام عن بياناته تبين أنه دخل البلاد قبل نحو 7 سنوات، وعمل في العديد من الشركات الخاصة، وليس له علاقة بالطب بتاتاً، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة الشقة، والقبض عليه.
وأوضحت الصحيفة، أنه عقب ضبطه اعترف بنشاطه الإجرامي في إجراء عمليات تجميل بغرض الربح المادي السريع، كما اعترف أنه كان يتابع البرامج الطبية، ويخصص جزءًا كبيرًا من وقته على «يوتيوب» ليتعلم كيفية إجراء عمليات التجميل.

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