الثانوية العامة وراء انتحار مذيعة شهيرة

10 سبتمبر 2019 - 09:58 ص

بالرغم من سطوع نجمها في التليفزيون البريطاني، إلا أنه لم يشفع لـ ميا ليسيا نيلور، 16 عاما نجمة قنوات الأطفال الشهيرة، التى انتحرت بسبب خوفها من الثانوية العامة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قامت نيلور التي كانت تعمل في قناة "CBBC "، بشنق نفسها داخل البيت، بسبب ضغط الامتحانات.

وتم الإعلان عن وفاة الابنة، التي كان من المرتقب أن تجتاز شهادة الثانوية العامة خلال الصيف الجاري.

وقبل الانتحار، تلقى والدا الفتاة اتصالاً هاتفيًا من المدرسة الثانوية، أخبرهما بأن مستوى ابنتهما الدراسي ليس على ما يرام.

وبعد هذا الاتصال، تم منع الفتاة من حضور حفل، وقبل يوم من الوفاة شاهدت فيلما إلى جانب عائلتها، وتضمن العمل مقطعا للانتحار.

وشاركت الراحلة في أعمال أطفال شهيرة، إلى جانب ممثلين بارزين مثل إيميلي أتاك وفلور إيست وتيس دالي، وجسدت دورا في عمل يحكي عن تجربة فتاة انفصل والداها.

وفي السابع من أبريل، قررت ميا ليسيا نيلور إنهاء حياتها.





Child actress Mya-Lecia Naylor’s death ruled an accidental suicide https://t.co/llwN2o7YUp pic.twitter.com/Yv6jQbfzFT — Page Six (@PageSix) 9 سبتمبر 2019