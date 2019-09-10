" آل الشيخ" يفاجئ ابنة محمد صلاح بعد فيديو الغناء

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متابعات- الدويني فولي

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علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، على طلب عمرو باناجة، الرئيس التنفيذي للهيئة، على إمكانية ضم مكة محمد صلاح ضمن موسم الرياض الترفيهي الذي يبدأ في 15 أكتوبر المقبل.
ونشر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، عمرو باناجة، عبر حسابه على "تويتر" مقطع فيديو لمكة ابنة النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وهى تعزف على البيانو وتغني بالإنجليزية.
 
وعلق باناجة على الفيديو الذي نشره محمد صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأنهم يريدونها في موسم الرياض وأشار إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قائلاً: "نجيبها موسم الرياض يابو ناصر؟. عشاني كمان أشجع ليفربول".
 
ورد عليه تركي آل الشيخ مازحاً: "ليه لا… وأخ محمد أنظر لي الصورة كلها كاملة".


ونشر صلاح، مقطع فيديو لابنته مكة أثناء غنائها وعزفها على البيانو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهرت أبنة صلاح وهى تغني أغنية إنجليزية وتعزف على آلة البيانو.

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