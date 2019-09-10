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تطورات مفاجئة في الحالة الصحية لـ"سوسن بدر"

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سوسن بدر
سوسن بدر

أحمد عادل شعبان

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سوسن بدر

كشفت الفنانة سوسن بدر عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة منعتها من المشاركة في لجنة التحكيم بمهرجان الجونة.

وقالت "سوسن" في تصريحات لبرنامج "MBC trending" : "خضعت لعملية جراحية وكنت أظن أنني سأتعافى قبل موعد انطلاق المهرجان، ولكن هذا لن يحدث، فمازال أمامي فترة تعافي وعلاج طبيعي، وأطبائي منعوني من الحركة الكثيرة، وهذا يتنافى مع متطلبات دوري في المهرجان".

وأضافت: "كنت متحمسة للمشاركة ولكن ما حدث خارح عن إرداتي".

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