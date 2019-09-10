عبد الباقي: أنهيت "مسرح مصر" خوفا من "كارثة" كبرى

10 سبتمبر 2019 - 08:16 ص

كشف الفنان أشرف عبد الباقي أسباب قيامه بالإعلان عن نهاية "مسرح مصر" بعد انتهاء هذا الموسم ، مشيرًا إلى أن استمراره كان سيصنع كارثة كبرى.



وقال "عبد الباقي" في حوار صحفي حول إنهائه لـ"مسرح مصر" : "لو فعلنا غير ذلك كانت ستكون كارثة بالفعل ونصبح عرضه للشائعات وأن فلان غادر مسرح مصر أو أن هناك مشكلة بين أشرف وفرقته توقفت والتي طالما عانينا منها طوال السنوات الماضية، لذلك تجنبا كل ذلك، وقطعنا كل السبل أمام الشائعات ومن يروجها وأعلنا عن موسم سابع وأخير حتى نكون متفقين تماماً على الختام قبل حتى انطلاق الموسم السابع" حسب "في الفن".



وأضاف: "كان لابد من وضع نهاية لعروض "مسرح مصر" لعدة عوامل أهمها هو أننا على المواسم الـ6 الماضية قدمنا 120 عرضا وهو عدد ضخم جدا، استهلكنا خلالها الكثير من الأفكار ولم يعد هناك جديد نقدمه في الوقت الذي نحرص في على الحفاظ على جودة العروض التي نقدمها للجمهور، ونعاني من البحث عن فكرة جديدة وخلال الكواليس مثلا نطرح فكرة عرض جديد وبعدها نكتشف إننا قدمناها ف السابق ونقرر إلغائها والبحث عن غيرها".



وتابع: "ثانيا - أعضاء الفرقة المسرحية أصبحوا نجوم الآن، وكل منهم من لديه فيلم أو مسلسل ولا يجوز أن أمنعهم من ذلك، والعام الماضي بالفعل عانيت من تجميع الشباب في عروض "مسرح مصر" خاصة مع نهاية الموسم فذلك لديه مسلسل وأخر فيلم، ولحرصنا على عدم تقديم جودة أقل في العروض بعد النجاح لسنوات قررنا إعلان الختام".

