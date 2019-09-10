  • الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:01 ص
بحث متقدم
القيعي

"القيعي" يوجه رسالة نارية لاتحاد الكرة لهذا السبب

العالم المصري ابو بكر عبد المنعم

سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة العالم النووي

أبو هاشم : وصلني تهديد من القيادة العليا للإخوان

قيادي منشق يفضح قيادات الإخوان على الهواء.. هذا ما قاله

حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين

نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة للمواطنين

ترامب

واشنطن سحبت جاسوسًا من روسيا بسبب أخطاء ترامب

أرشيفية

«الأرصاد» تكشف مفاجأة عن طقس الأيام القادمة

أرشيفية

السعودية تجهز مفاجأة سارة لمواطنيها

الإعلامية الكويتية فجر السعيد

بعد منع الأطباء زيارتها..«فجر السعيد» توجه رسالة لهؤلاء(فيديو)

خاشقجي

ظهور متهم جديد..ننشر اعترافات فريق اغتيال«خاشقجي»

مرتضى

كواليس مكالمة مسئول أهلاوي بارز بـ«مرتضى منصور»

"القيعي" يوجه رسالة نارية لاتحاد الكرة لهذا السبب

الرياضة

القيعي
القيعي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

شقيقة عزت أبو عوف توجه رسالة نارية: "متشكرين أوي"

#

60 ألف يورو غرامة لسائح لهذا السبب

#

"فيفا" يوجه رسالة إلى الزمالك

#

مروع.. يشنق أبناءه الأربعة لهذا السبب

شن المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى هجوما على اتحاد الكرة لعدم تسليم النادى الأهلى درع بطولة الدورى حتى الان رغم تتويج الأهلى باللقب منذ أكثر من شهر تقريبا.
وقال عدلى القيعى فى تصريحات تليفزنية فى رسالة موجهة الى مجلس ادارة اتحاد الكرة: "هل هذا عدل؟".
وواصل عدلى القيعى تعجبه من طريقة مجلس إدارة اتحاد الكرة بالاحتفال ببطولة كاس مصر وتسلم الكأس الى الزمالك وعدم القيام حتى الآن بتسليم الأهلى درع الدورى أو تجهيز احتفالية للنادي الأهلى.
وأشار القيعى الى أن الجميع يعتقد أن فوز الأهلى ببطولة الدورى أصبح أمر طبيعيا ولكن غير الطبيعى هو تتويج الأهلى بدرع الدورى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» حارس الزمالك يبكى على الهواء بسبب "شيكابالا"
» "آل الشيخ" يكشف عن مسابقة جديدة وجائزة ثمينة
» "أبو هاشم" يكشف أسرار عبودية جماعة الإخوان
» تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت
» الجامعة العربية تستعد لإجراء غير مسبوق ضد قناة الجزيرة
» الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم
» براتب 3000 جنيه.. الحكومة تعلن عن فرص عمل جديدة
» هذا هو موعد افتتاح محطة مترو هليوبوليس
» فضيحة كبرى جديدة تهز شركة "نيسان" اليابانية
» مقررة أممية: 40 مليون شخص يعانون الاستعباد
» الكويت: متفائلون بحل الأزمة الخليجية ورأب الصدع

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:16 ص

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة