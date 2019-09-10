» "آل الشيخ" يكشف عن مسابقة جديدة وجائزة ثمينة

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كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، عن مسابقة جديدة.
وأرفق رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة لـ نادي ألميريا الإسباني، وعلق قائلا: "إخواني وأخواتي في الوطن العربي والعالم... سؤال جديد والجائزة عبارة عن سيارة موديل 2019.
وتابع: "السؤال لهذا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا ولاس بالماس القادمة 14 سبتمبر 2019 الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.
وأوضح، أن جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات ستدخل في السحب على السيارة.
وأكد: "وسيدخل السحب أيضا من سيشارك في مقابلات برنامج مذيع الشارع مع أحمد رأفت، ويقوم بالإجابة على أسئلة أحمد وإنجاز التحديات المطلوبة منه.. بالتوفيق للجميع".

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