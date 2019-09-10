  • الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:02 ص
بحث متقدم
القيعي

"القيعي" يوجه رسالة نارية لاتحاد الكرة لهذا السبب

العالم المصري ابو بكر عبد المنعم

سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة العالم النووي

أبو هاشم : وصلني تهديد من القيادة العليا للإخوان

قيادي منشق يفضح قيادات الإخوان على الهواء.. هذا ما قاله

حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين

نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة للمواطنين

ترامب

واشنطن سحبت جاسوسًا من روسيا بسبب أخطاء ترامب

أرشيفية

«الأرصاد» تكشف مفاجأة عن طقس الأيام القادمة

أرشيفية

السعودية تجهز مفاجأة سارة لمواطنيها

الإعلامية الكويتية فجر السعيد

بعد منع الأطباء زيارتها..«فجر السعيد» توجه رسالة لهؤلاء(فيديو)

خاشقجي

ظهور متهم جديد..ننشر اعترافات فريق اغتيال«خاشقجي»

مرتضى

كواليس مكالمة مسئول أهلاوي بارز بـ«مرتضى منصور»

بشأن الأسلحة النووية..

كوريا الشمالية تعرب عن استعدادها لإجراء محادثات مع أمريكا

عرب وعالم

ترامب وزعيم كوريا الشمالية
ترامب وزعيم كوريا الشمالية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"بن سلمان" يصل أمريكا وسط أنباء عن لقاء سري مع الحوثيين

#

أمريكا تعلن 12 شرطًا للتراجع عن الحرب مع إيران

#

إيران للخليج: مستعدون للحوار

قالت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي، اليوم الإثنين، إن بلادها مستعدة لإجراء محادثات جديدة بشأن برنامج أسلحتها النووية مع الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن تشوي قولها "نحن مستعدون للجلوس مع الولايات المتحدة لإجراء مناقشة شاملة بشأن القضايا التي تناولناها حتى الآن، في موعد ومكان يتم الاتفاق عليهما في أواخر سبتمبر".
وكان الجانبان قد بحثا من قبل برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وقالت تشوي إن حكومتها تتوقع مقترحات جديدة من واشنطن، يتعين أن ترضى عنها بيونجيانج لكي تبدأ المحادثات.
وأضافت تشوي أنه إذا "أضاعت الولايات المتحدة الوقت عبثا بالسيناريو المبتذل" فقد تكون هذه هي نهاية العلاقات الثنائية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم كونج أون في حزيران/يونيو في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين واتفقا على استئناف المفاوضات، وهو ما لم يتم حتى الآن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» حارس الزمالك يبكى على الهواء بسبب "شيكابالا"
» "آل الشيخ" يكشف عن مسابقة جديدة وجائزة ثمينة
» "أبو هاشم" يكشف أسرار عبودية جماعة الإخوان
» تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت
» الجامعة العربية تستعد لإجراء غير مسبوق ضد قناة الجزيرة
» الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم
» براتب 3000 جنيه.. الحكومة تعلن عن فرص عمل جديدة
» هذا هو موعد افتتاح محطة مترو هليوبوليس
» فضيحة كبرى جديدة تهز شركة "نيسان" اليابانية
» مقررة أممية: 40 مليون شخص يعانون الاستعباد
» الكويت: متفائلون بحل الأزمة الخليجية ورأب الصدع

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:16 ص

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة