» "أبو هاشم" يكشف أسرار عبودية جماعة الإخوان

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المصريون ـ متابعات

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سرد القيادي الإخواني المنشق عماد أبو هاشم، أسرارا حول تعامل قيادات جماعة الإخوان الإرهابية مع العناصر التابعة في تركيا.
وقال أبو هاشم خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، يوم الإثنين: «البيعة في الإخوان تعني أنك لا تتصرف في شأن خاص أو عام بدون إذن الجماعة، حيث تصل العلاقة إلى العبودية».
وأضاف: «الإخواني حينما يقسم يمين الطاعة لقيادات الجماعة، يصبح زي الكرسي»، مردفا «عناصر الإخوان في تركيا وفي مقدمتهم العاملون بالقنوات الفضائية يعملون بالسخرة»، معلقا «بيشتغلوا بلقمتهم».
واستطرد: «أنفقنا مبالغ هائلة نظير إقامتنا في أرقى فنادق تركيا لمدة يومين، على حساب الجماعة».
وتابع: «الإخوان اتهموا هيثم أبو خليل بالتعاون مع الأمن المصري، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، لإقصائه من قناة الشرق، حيث تم إحالته للتحقيق، مع 5 آخرين عاملين بالقناة».
وأردف: «أحد قيادات الإخوان تواصل معي بأوامر من حمزة زوبع، لإجراء التحقيق مع هيثم أبو خليل وتوابعه، وعرضوا عليا تولي منصب المستشار القانوني لقناة الشرق ورفضت».


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