  • الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:03 ص
بحث متقدم
القيعي

"القيعي" يوجه رسالة نارية لاتحاد الكرة لهذا السبب

العالم المصري ابو بكر عبد المنعم

سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة العالم النووي

أبو هاشم : وصلني تهديد من القيادة العليا للإخوان

قيادي منشق يفضح قيادات الإخوان على الهواء.. هذا ما قاله

حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين

نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة للمواطنين

ترامب

واشنطن سحبت جاسوسًا من روسيا بسبب أخطاء ترامب

أرشيفية

«الأرصاد» تكشف مفاجأة عن طقس الأيام القادمة

أرشيفية

السعودية تجهز مفاجأة سارة لمواطنيها

الإعلامية الكويتية فجر السعيد

بعد منع الأطباء زيارتها..«فجر السعيد» توجه رسالة لهؤلاء(فيديو)

خاشقجي

ظهور متهم جديد..ننشر اعترافات فريق اغتيال«خاشقجي»

مرتضى

كواليس مكالمة مسئول أهلاوي بارز بـ«مرتضى منصور»

إعصار فاكساي يودي بحياة 3 أشخاص في اليابان

عرب وعالم

إعصار (أرشيفية)
إعصار (أرشيفية)

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إصابات فى حادث إطلاق نار بهولندا

#

النمسا.. مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة

#

قتلى وجرحى بانفجار سيارة "مفخخة" بتركيا

#

4 قتلى جراء سقوط رافعة في سياتل الأمريكية

ارتفعت أعداد ضحايا إعصار "فاكساي"، الذي ضرب العاصمة اليابانية طوكيو ومحيطها إلى 3 أشخاص، وإصابة العشرات.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في 3 مناطق هي "شيبا" و"سيتاغايا، وحي "كاناغاوا" في طوكيو جراء الإعصار فاكساي.
وأضافت أن الشرطة أعلنت فقدان شاب في عمر الـ17 على سواحل منطقة شيبا.
كما حوصر قرابة 14 ألف شخص في مطار ناريتا جراء تعطل نظام النقل العام من المطار إلى مركز المدينة، بحسب مسؤولي المطار.
فيما وجهت إدارة المطار بعض الرحلات الدولية من ناريتا إلى مطار هانيدا في طوكيو.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن سرعة الرياح بلغت، في منطقة شيانا، 207 كليومترات في الساعة، و156 كيلومترا في طوكيو.
بدورها أعلنت الإذاعة اليابانية إصابة 61 شخصا جراء الإعصار، فيما انقطع التيار الكهربائي عن 930 ألف منزل في سيبا وكاناغاوا.
وقد أثر الإعصار على حياة 3 ملايين موظف وعامل في بداية الأسبوع بالبلاد، وسط تأجيل رحلات القطارات وإلغاء أكثر من 160 رحلة داخلية في المطارات.
ويأتي هذا الإعصار في أعقاب الإعصار "لينغل ينغ" الذي ضرب شبه الجزيرة الكورية مطلع الأسبوع الجاري؛ ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص في كوريا الشمالية و3 في جارتها الجنوبية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» حارس الزمالك يبكى على الهواء بسبب "شيكابالا"
» "آل الشيخ" يكشف عن مسابقة جديدة وجائزة ثمينة
» "أبو هاشم" يكشف أسرار عبودية جماعة الإخوان
» تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت
» الجامعة العربية تستعد لإجراء غير مسبوق ضد قناة الجزيرة
» الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم
» براتب 3000 جنيه.. الحكومة تعلن عن فرص عمل جديدة
» هذا هو موعد افتتاح محطة مترو هليوبوليس
» فضيحة كبرى جديدة تهز شركة "نيسان" اليابانية
» مقررة أممية: 40 مليون شخص يعانون الاستعباد
» الكويت: متفائلون بحل الأزمة الخليجية ورأب الصدع

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:16 ص

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة