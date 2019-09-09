نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة للمواطنين

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حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين

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قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مصر تصدر أكثر من 4 ملايين و600 ألف طن فاكهة وخضروات، وباتت تنعم باكتفاء ذاتي من الخضروات والفاكهة.
وأضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية له بنشرة أخبار "TeN"، والمذاع على فضائية "TeN"، أن إصلاح القطاع الزراعي هو هدف رئاسي ورؤية شاملة للنهوض بذلك القطاع، ويعود الفضل فيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا: "تحية خاصة من الفلاحين في مصر للجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس في المجال الزراعي".
وأوضح أن تعدي البعض على الأراضي الزراعية أدى لتقليص مساحة الأراضي وهو الأمر الذي لم يمر على القيادة السياسية مرور الكرام، حتى نجح الرئيس في استصلاح مليون ونصف فدان في فترة وجيزة تكاد تكون دقائق في عمر الأمم.
وأكد نقيب الفلاحيين، أن الرئيس بدأ بالزراعة الحديثة ومشروع الـ100 ألف صوبة زراعية بجميع أيام العام وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة وكميات كبيرة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس تصدير الكثير من المنتجات الزراعية والتي فاقت العام الماضي بنحو 500 ألف طن.



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