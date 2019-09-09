إسبانيا تقر رسميا بانتهاء منظمة "إيتا" الإنفصالية

09 سبتمبر 2019 - 10:37 م

أعلنت نيابة المحكمة الوطنية الإسبانية، الإثنين، رسميا انتهاء منظمة "إيتا" الإنفصالية الإرهابية، بعد إعلان الأخيرة حل نفسها في مايو/ أيّار 2018.



جاء ذلك في تقرير للمدعية العامة ماريا خوسيه سيغارا، للعام القضائي 2018، بمناسبة انطلاق العام القضائي الجديد في البلاد.

ووصفت النيابة في التقرير عن منظمة "إيتا" بأنها "منظمة منتهية"، للمرة الأولى.

وفي 3 مايو/ أيار 2018، أعلنت منظمة "إيتا" الانفصالية في إسبانيا، المصنفة على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي، حل نفسها.

ووقتها أرسلت "إيتا" خطابًا الى مختلف المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في إقليم "باسك"، تعلن فيه حل كل هياكلها بشكل كامل.

وفي الخطاب المؤرخ في 16 أبريل/نيسان 2018، اعترفت المنظمة بمسؤوليتها عن فشل حل الصراع السياسي في إقليم "باسك".

وأشارت في الخطاب إلى أنها أمام فرصة لإنهاء الصراع وبناء مستقبل مشترك، وقالت: "علينا ألا نكرر الأخطاء، وألا نسمح لتجذّر المشاكل".

وفي 2017، كشفت "إيتا" عن أماكن أسلحتها ومتفجراتها المخبأة تحت الأرض، للسلطات الفرنسية.

ومنظمة "إيتا" الباسكية، حركة انفصالية مصنفة في إسبانيا وأوروبا كحركة إرهابية، تأسست عام 1958.