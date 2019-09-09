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الكويت: متفائلون بحل الأزمة الخليجية ورأب الصدع

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وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله
وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله

المصريون ووكالات

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قال نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجارالله، إن بلاده متفائلة أكثر بحل الأزمة الخليجية ورأب الصدع.
وأضاف الجار الله، في تصريحات لصحيفة "الراي الكويتية"، أن "الأجواء العامة أقرب إلى التفاؤل منه إلى التشاؤم في ما يتعلق برأب الصدع الخليجي".
وأوضح أن "الكويت أكدت منذ اليوم الأول للأزمة أنه لن يهدأ لها بال حتى يتم رأب الصدع الخليجي، وتعود العلاقات داخل منظومة مجلس التعاون كما كانت".
وتابع: "إننا اليوم أقرب إلى التفاؤل منه إلى التشاؤم في هذا الشأن".
وأشار أن "السعودية أكدت أن حل الأزمة الخليجية لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وتقود الكويت وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية، على أمل وضع نهاية لأسوأ أزمة في تاريخ منطقة الخليج، إلا أن الوساطة متوقفة منذ عدة شهور بسبب تمسك جميع أطراف الأزمة بمواقفها. -

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