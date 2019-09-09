«الأرصاد» تكشف مفاجأة عن طقس الأيام القادمة

09 سبتمبر 2019 - 09:52 م

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه خلال الأيام المقبلة ستشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع، متابعًا: "يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة على محافظات الوجه البحرى والقاهرة".





وأضاف عبدالعال، فى تصريحات: "أن نهاية فصل الصيف بحلول 21 سبتمبر الجاري ليبدأ فصل الخريف، والذي ستصاحبه أمطار غزيرة على بعض الأماكن قد تصل إلى حد السيول في المحافظات المحاطة بالجبال".



