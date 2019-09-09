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تصفيات اليورو.. منتخب كرواتيا يتعادل مع أذربيجان

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المصريون

كرواتيا

تصفيات اليورو

سقط منتخب كرواتيا أمام نظيره أذربيجان، في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب "اكسيل أرينا"، ضمن منافسات المجموعة الخامسة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

أحرز لوكا مودريتش هدف التقدم لصالح المنتخب الكرواتى الدقيقة 11 من زمن المباراة.

أدرك خليل زاد التعادل لمنتخب أذربيجان فى الدقيقة 72 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يرفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 10 نقاط استمر بها فى صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة بفارق نقطة واحدة عن المجر صاحبة المركز الثانى، يليهما منتخبى سلوفاكيا وويلز برصيد 6 نقاط لكل منهما، فيما تتذيل أذربيجان الترتيب برصيد نقطة واحدة.


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