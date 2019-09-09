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فيديو غنائي لـ«مكة محمد صلاح»

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مكة

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

تداول عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمكة ابنة النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وظهرت مكة في مقطع الفيديو الذي نشره صلاح وهي تعزف على آلة «بيانو» وتغني إحدى الأغاني الإنجليزية.

وكان صلاح قد ذهب إلى دبي عقب مباراة بيرنلي الأخيرة في الدوري الإنجليزي لقضاء إجازة سريعة خلال فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يخوض صلاح أولى مواجهاته عقب انتهاء فترة التوقف الدولية ضد نيوكاسل يونايتد في منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد يوم السبت المقبل.

جدير بالذكر أن صلاح نجح مع الليفر في تسجيل 3 أهداف وساهم في صناعة هدفين خلال أول 4 مباريات للريدز بالبريميرليج.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، ويبتعد عن حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين.



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