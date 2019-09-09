براتب 3000 جنيه.. الحكومة تعلن عن فرص عمل جديدة

09 سبتمبر 2019 - 07:04 م

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير فرص عمل بأحد مصانع العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية الأولى، براتب يصل إلى 3000 جنيه.









وتضمنت الوظائف 8 مندوب مبيعات حاصلين على مؤهل عالي، براتب 3000 جنيه، و10 عمال إنتاج من الذكور والإناث بـ1700 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى عدد 8 تباعين بـ2000 جنيه، و2 فني تعبئة وتغليف براتب 2500 جنيه.









ومن الشروط التي حددتها الشركة أن يكون جميع المتقدمين للفني والتعبئة أن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط.







