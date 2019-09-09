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جماهير أستون فيلا تهاجم «تريزيجيه»

الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه

أمير سعد

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المصريون

تريزيجيه

استون فيلا

تعرض محمود حسن تريزيجيه، صانع ألعاب فريق أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، لحملة من الانتقادات بعد المباريات القليلة التي خاضها مع فريقه الجديد، وذلك حسبما ذكر موقع «HITC».

وأشار الموقع إلى أن تساؤلات جماهير أستون فيلا عن صفقات الفريق الجديدة ومدى جودتها تحولت من ويسلي مورايس إلى محمود تريزيجيه بعد بدايته «غير المشجعة».

وأوضح الموقع البريطاني أن اللاعب البرازيلي ويسلي مورايس نجح في إسكات المشككين في مستواه، بعد ظهوره الرائع في مباراة الفريق أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الشهر الماضي.

وتضمن التقرير الذي أعده الموقع: "تحمل ويسلي معظم اللوم، إلا أن التركيز أصبح منصبًا على تريزيجيه الآن".

كما أشارت إلى أن البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في مباراته الأخيرة مع أستون فيلا ضاعفت بدايته الصعبة في إنجلترا، فضلًا عن إهداره بعض الفرص الخطيرة أمام المرمى.

وأتم التقرير حديثه: "سيكون من الغباء أن نُقيم تريزيجيه بشكل كامل، حيث كانت هناك لمحات من الجودة التي أظهرها أيضًا، ولكن سيتعين عليه تحسين أدائه عندما يصبح أكثر استقرارًا إذا كان يريد الاحتفاظ بمكانه في التشكيل الأساسي للفريق".

يُذكر أن محمود حسن تريزيجيه شارك في 4 مباريات مع أستون فيلا فشل خلالها في إحراز أي هدف أو صناعة آخر، فضلًا عن تعرضه لبطاقة حمراء في مواجهة كريستال بالاس في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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