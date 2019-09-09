الجامعة العربية تستعد لإجراء غير مسبوق ضد قناة الجزيرة

09 سبتمبر 2019 - 06:49 م

يشهد مقر الجامعة العربية بالقاهرة غدًا الثلاثاء، عقد اجتماع لإدانة قناة الجزيرة القطرية.

ويعقد وزراء الخارجية العرب الاجتماع، لمناقشة طلب البحرين بضرورة إدانة الجامعة ممارسات القناة، وتجاوزاتها بحق الدول العربية.

وكانت البحرين قد قدمت مشروع قرار للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لإدانة التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها قناة الجزيرة بحق الدول العربية خاصة الخليجية منها.

وأكد مشروع القرار أن قطر أصبحت منصة للإرهاب وللجماعات المتطرّفة والخارجة عن القانون، وتعمل على شق السلم الأهلي في الدول العربية، لزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وتستمر الدورة الـ152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين يومين، تحضيرًا لاجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب.