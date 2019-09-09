الذهب يواصل تراجعه.. تعرف على أسعار المعدن الأصفر

09 سبتمبر 2019 - 05:50 م

تراجعت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 9-9- 2019 في السوق المحلية، بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأسبوع الماضي.





وسجل عيار 21 نحو 698 جنيها للجرام بحسب شعبة الذهب، فيما سجل عيار 18 نحو 598 جنيها، بينما سجل عيار 24 نحو 798 جنيها.





وبلغ سعر الجنيه الذهب 5584 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1505 دولارات للأوقية.





وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بقيمة طفيفة، اليوم الإثنين، مع تنامي التوقعات بتبني بنوك مركزية كبرى لسياسات تيسير نقدي وسط بيانات اقتصادية ضعيفة، ولكن ارتفاع الأسهم حد من مكاسب المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.





وقالت رويترز، إن الذهب زاد في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1509.45 دولار للأوقية، بعدما فقد 1% تقريبا في الجلسة السابقة، صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1517.9 دولار.



