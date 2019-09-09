زوجة فنان شهير تنشر صورتها بعد سقوط شعرها تمامًا بسبب السرطان

09 سبتمبر 2019 - 05:12 م

كشفت هند التازي، زوجة الفنان المغربي حاتم عمور، عن إصابتها بمرض السرطان، من خلال تدوينة على حسابها الرسمي بالإنستجرام، كتبت فيها "السرطان وماذا بعد؟.. سأحافظ على طاقتي وابتسامتي.. الحياة جميلة".

التازي زوجة عمور ومديرة أعماله، وضعت صورة لها رفقة زوجها بالأبيض والأسود أكدت بالملموس إصابتها بالسرطان بسبب تساقط شعرها بالعلاج الكيماوي، حيث قدمت شكرها لزوجها وعائلتها وأصدقائها على وقوفهم بجانبها.

وقد تفاعل عدد كبير من متابعي الفنان عمور وزوجته مع المنشور، معلنين دعمهم للزوجين في محنتهما .



