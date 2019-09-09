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وفاة فنان شهير عن عامر ناهز الـ72 عامًا

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الفنان كاميلو بلانيس كورتيس
الفنان كاميلو بلانيس كورتيس

محمد فضل- متابعات

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الفنان كاميلو بلانيس كورتيس

غيب الموت اليوم فنان شهير، عن عمر يناهز 72 عامًا، حسبما أعلنت عائلته.

وتوفي الفنان كاميلو بلانيس كورتيس المعروف باسم ( كاميلو سيستو ) أحد أشهر المطربين وكتاب الأغاني في إسبانيا اليوم الأحد عن عمر يناهز 72 سنة حسب ما أعلنت عائلته .

ويعد الراحل الذي بيعت له أكثر من 100 مليون أسطوانة إيقونة الأغنية الإسبانية وعميد جيل من الفنانين والمغنين الإسبان الذين بصموا السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي بأعمالهم وإبداعاتهم الفنية .

وكانت العديد من القطع الغنائية التي أبدعها الفنان كاميلو كورتيس خلال مسيرته الغنائية قد حققت نجاحا جماهيريا ملفتا من بينها على الخصوص ( سامحيني ـ الأم ـ حب حياتي ـ البحر ـ ملاكي الأزرق ـ شئ مني ـ رجل واحد ـ آنجيلا وغيرها ) .

وتميزت المسيرة الفنية لكاميلو كورتيس الذي كان في الغالب هو من يكتب كلمات أغانيه بعدة محطات حقق خلالها نجاحات مهمة وساهم في تطوير اللون الغنائي الذي اشتهر به وبالتالي إثراء الساحة الفنية الإسبانية كما ساهم أيضا في نجاح العديد من المجموعات الغنائية من بينها ( لوس دايوس إي لوس بوتينيس ) وغيرها .


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