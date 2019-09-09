وزيرة الاستثمار تلتقي وزير الدولة والصناعة الياباني

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مصر

اليابان

سحر نصر

عقد أول اجتماع للجنة الاستثمار المصرية اليابانية برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى يوشيهيكو ايسوزاكي.

جاء ذلك ضمن نتائج وتوصيات لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني علي هامش مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية "تيكاد7 " الذي انعقد أغسطس الماضي.

وأكدت الوزيرة، أن هذا الاجتماع جاء من النتائج المثمرة لزيارة السيد الرئيس الأخيرة إلى اليابان، ولقاء سيادته برئيس الوزراء الياباني، وذلك في إطار العمل على تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، مشيدة بما حققته الاستثمارات اليابانية في مصر خلال الأعوام الماضية، إذ ارتفعت بنسبة 74.3% خلال العام المالى 2017- 2018، لتبلغ 162.1 مليون دولار مقارنة بنحو 93 مليون دولار خلال 2016- 2017.

وأشار يوشيهيكو ايسوزاكى، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى، أهمية انعقاد هذه اللجنة بعد لقاء السيد الرئيس ورئيس الوزراء اليابانى، مشيدا بالفرص الاستثمارية المتنوعة فى مصر وخاصة فى محور قناة السويس.

ولفت إلى أن الوفد المرافق معه يضم أكثر من 100 شخص ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص في اليابان، مؤكدا تطلع الشركات اليابانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية فى مصر، خاصة في مجال صناعة السيارات وذلك في ظل تشكيل اللجنة المصرية اليابانية للاقتصاد والترويج للاستثمار، موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية مهمة بدأت تؤتي ثمارها مع تحسن المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وهي عناصر تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى مصر.

وأشاد وزير الدولة اليابانى بما يضمنه مركز خدمات المستثمرين، من اجراءات للتسهيل على المستثمرين وسرعة إنهاء خدماتهم، مشيرا إلى أن هذا المركز وفق أفضل النظم العالمية فى مجال الاستثمار.


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