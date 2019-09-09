مصدر مقرب من عمرو دياب يكشف أسرارًا خطيرة عن حياته

كشف المصور كريم نور عن كواليس تصوير بوسترات ألبومات النجم عمرو دياب، والتي كان آخرها بوستر ألبومه "أنا غير"، والذي أحدث من خلاله ضجة كبيرة وكانت تريند على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال في تصريحات لبرنامج "عرب وود" إن علاقته بالهضبة بدأت منذ عام 2007، عندما قام بتصوير بوستر ألبوم "الليلادي"، موضحًا أن الهضبة يسافر كثيرًا ويرغب في التصوير في أي وقت، فهناك ثقة بيننا وعلاقة قوية تجمعنا، فالموضوع ليس تصوير فقط لكن فهم لطبيعة الفن التي يقدمها الفنان لتصويره بالشكل المناسب.

وعن بوستر "أنا غير"، اوضح نور أنه قام بالتقاط الصور في فرنسا واليونان، واللقطات تعبر عن روح الأغاني المتواجدة في الألبوم.

ولفت إلى أن السر الأساسي لظهور "الهضبة" بالصور بشكل مميز وأكثر شبابًا ومليء بالحيوية إلى اهتمامه بصحته وممارسته للرياضة، لافتًا إلى أنه يقوم بكل ذلك احترامًا منه لجمهوره، على عكس الكثير من النجوم الذين يستمتعون بنجاحهم ويهملون أنفسهم.