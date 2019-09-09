السعودية.. طالبها بقضاء ليلة حمراء.. ففوجئ بهذا الأمر

09 سبتمبر 2019 - 02:34 م

ساوم موظف حكومي امرأة لديها مشغل نسائي بالسعودية بقضاء ليلة ماجنة معه وأصدقاؤه؛ كي ينهي لها معاملة.

وقامت المرأة بإبلاغ الجهات المعنية حيث تم القبض عليه متلبسًا.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فقد فوجئت المرأة بأن موظفًا حكوميا وعدها بإنهاء معاملتها مقابل حضورها معه لسهرة أعدها لذلك، وفيها مسكر وحشيش وبنات وشباب، لتقرر المرأة إبلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأمر في مكة المكرمة.

من جانبها نسقت الهيئة، مع المرأة لمسايرة الموظف لمعرفة مبتغاه، وبالفعل تواصل معها وأوضح أنه يريدها لتحضر في إحدى الشقق لإقامة سهرة ليلية.

وقد قامت المرأة بالتواصل مع الهيئة مرة أخرى، وذكرت ما حدث معه ثم اتصلت به هاتفيًا بمسمع من أعضاء الهيئة وحدد معها موعدا في الشقة المتواجدة خلف مطعم البيك وذلك عند الساعة الـ12 ليلًا.

كما انتقل أعضاء الهيئة إلى الموقع المذكور للتحري والتثبت، وعند وصول المرأة إلى باب العمارة كان الموظف ينتظرها وأخذها وصعد بها إلى الدور الرابع.

فيما تابع أعضاء الهيئة، الموظف والمرأة، ووجدوا باب الشقة مفتوحًا والرجل متجه إلى الداخل، فتم القبض عليه متلبسًا بجرمه، ليتضح أنه له عدة علاقات أخرى مع فتيات استغلهن بسبب عمله الوظيفي.

وقضت المحكمة، على المتهم بالسجن لمدة عام تحسب من مدة إيقافه على ذمة القضية وتغريمة مبلغ ألف ريال وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف.