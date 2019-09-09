» مخالفة مرورية تحصد روح عروس وشقيقتها

09 سبتمبر 2019 - 01:31 م

توفّيت عروس تونسية 22 عامًا وشقيقتها 20 عامًا، إثر تعرضهما لحادث مرورى بالقرب من محافظة سوسة جنوب العاصمة تونس.

واصطدمت السيارة التى كانت تقل العروس وشقيقتها بشاحنة نقل بضائع ما أدى إلى وفاتهما على الفور فى حين أصيب السائقان بجروح بليغة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكانت العروس عائدة من الصالون فى اتجاه مدينة مجاورة حيث كان المدعوون ينتظرون وصولها لإقامة حفل الزفاف، عندما قام سائق السيارة التى تقلها بمجاوزة ممنوعة واصطدم بشاحنة ثقيلة.