  • الإثنين 09 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:03 م
بحث متقدم
عمرو دياب وتركي آل الشيخ

مصدر مقرب من عمرو دياب يكشف أسرارًا خطيرة عن حياته

صورة

السعودية.. طالبها بقضاء ليلة حمراء.. ففوجئ بهذا الأمر

«عزت أبو عوف» يجري عملية قلب مفتوح

شقيقة عزت أبو عوف توجه رسالة نارية: "متشكرين أوي"

الحشيش

إحباط تهريب 12 طن حشيش بدولة خليجية

ارشيف

هجوم انتحارى أمام معسكر فلبيني

درة

رقصة مثيرة لـ"درة" مع فنان شهير تشعل مواقع التواصل

ترك ال شيخ

تركي آل الشيخ يعثر على "عازف الكمان".. ماذا حدث

البشير

محاولة فاشلة لهروب نائب البشير

لجين عمران

بسبب "فيديو".. إعلامية شهيرة تثير ضجة في السعودية

الخطيب

محافظ الإسكندرية يستنجد برئيس الاتحاد

هجوم انتحارى أمام معسكر فلبيني

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف

وكالات- سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

بعثة الزمالك تطير لـ"قبرص"

#

3 وديات للزمالك خلال معسكره الخارجي

#

وفاة أحد مصابي الهجوم على معتصمي الخرطوم

#

معسكر مغلق للمصرى استعدادا لـ «ذئاب الجبل»

مخالفة

مرور

عروس

فجر انتحارى تنكر بلباس امرأة، نفسه أمام معسكر فى جنوب الفلبين المضطرب، دون أن يؤدى ذلك إلى مقتل أشخاص آخرين.

وكانت التفجيرات الانتحارية نادرة في الفلبين، لكن منذ يوليو 2018 وقعت أربعة تفجيرات انتحارية بينها الأخير الذى جرى فى جزيرة خولو.

بحسب بيان عسكرى كان المهاجم الأحد "ذا ملامح أجنبية" ويرتدى عباءة امرأة، لكن السلطات لم تؤكد جنس المهاجم.

ولم تعلن أى جماعة بعد مسئوليتها عن الهجوم الذى يأتى بعد يوم على تفجير تبناه تنظيم الدولة أدى إلى جرح ثمانية أشخاص فى سوق فى جزيرة ميندناو.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ترجمة خطب المسجد الحرام بـ6 لغات جديدة
» الأهلى يصطحب «شيف» برحلة غينيا
» صورة تشعل الحرب من جديد بين أحلام وأصالة
» مخالفة مرورية تحصد روح عروس وشقيقتها
» حادث مروع لأتوبيس مدرسة يصيب 15 طالبًا بدبي
» إطلالة جريئة بصدر مكشوف لابنة عمرو دياب
» محافظ الإسماعيلية يحضر بمجلس الوزراء
» ‎أحمد جلال رئيسًا لبعثة الزمالك في السنغال
» 60 ألف يورو غرامة لسائح لهذا السبب
» هذا ما قاله محرز عن «جوارديولا» بصفوف مانشستر
» شاهد.. عارضة أزياء بفستان شفاف

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة