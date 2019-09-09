» إطلالة جريئة بصدر مكشوف لابنة عمرو دياب

09 سبتمبر 2019 - 01:08 م

أثارت جنا ابنة الفنان عمرو دياب حالة جديدة من الجدل بين متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جريئة جديدة لها.

ظهرت جنا فى الصور بإطلالة غريبة، حيث ارتدت جاكيت أسود ونسقت معه بنطلون بنفس اللون، فيما أعتمدت على إطلالة أخرى مرتدية بلوزة سوداء ذا أكمام مكشوفة مع بنطلون نبيتى.

وتزينت ابنة عمرو دياب بأقراط كبيرة، فيما ارتدت نظارة شمس ذات اللون اللبنى، واعتمدت على خصلات شعرها البنى المنسدلة على كتفيها، ولم تتكلف فى وضع المكياج لكنها وضعت بعض اللمسات البسيطة.