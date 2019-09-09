  • الإثنين 09 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:04 م
بحث متقدم
عمرو دياب وتركي آل الشيخ

مصدر مقرب من عمرو دياب يكشف أسرارًا خطيرة عن حياته

صورة

السعودية.. طالبها بقضاء ليلة حمراء.. ففوجئ بهذا الأمر

«عزت أبو عوف» يجري عملية قلب مفتوح

شقيقة عزت أبو عوف توجه رسالة نارية: "متشكرين أوي"

الحشيش

إحباط تهريب 12 طن حشيش بدولة خليجية

ارشيف

هجوم انتحارى أمام معسكر فلبيني

درة

رقصة مثيرة لـ"درة" مع فنان شهير تشعل مواقع التواصل

ترك ال شيخ

تركي آل الشيخ يعثر على "عازف الكمان".. ماذا حدث

البشير

محاولة فاشلة لهروب نائب البشير

لجين عمران

بسبب "فيديو".. إعلامية شهيرة تثير ضجة في السعودية

الخطيب

محافظ الإسكندرية يستنجد برئيس الاتحاد

60 ألف يورو غرامة لسائح لهذا السبب

الصفحة الأخيرة

يورو
يورو

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مروع.. يشنق أبناءه الأربعة لهذا السبب

#

الخطوط الجوية البريطانية تلغى رحلاتها.. لهذا السبب

#

إخلاء 3000 سعودي في أمريكا.. لهذا السبب

#

هجوم برازيلي جديد على زوجة ماكرون.. لهذا السبب

افريقيا

المصرى

السنغال

بطولة

سفر

غُرم سائح إسترالي في مدينة مانشستر البريطانية أكثر من 60 ألف يورو، بعد أن تناول قنينة بيرة في مانشستر، ثمنها 5.5 جنيه إسترليني، وأثناء دفع الحساب لم تكن معه نظاراته ولم ينتبه لخطأ في الحساب، وانتبه فقط في وقت لاحق عندما وصلته رسالة إلى هاتفه أخطرته أنّه تم سحب 61200 يورو من حسابه البنكي مقابل قنينة البيرة.

وبحسبما ذكرت صحيفة "Buzz.ie " فإنّ السائح الأسترالي بيتر لالور، وهو مدوّن وله صفحة على الإنترنت متخصصة في أنواع ومذاقات البيرة.

وسخر المدون الأسترالي من هذه الحادثة في موقعه على الإنترنت، متحدثاً عن أغلى قنينة بيرة في التاريخ.

وبعد اكتشاف الخطأ قدّم مدير النزل اعتذاره له، ووعد بأن يعيد المبلغ خلال 9 أيام.

 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ترجمة خطب المسجد الحرام بـ6 لغات جديدة
» الأهلى يصطحب «شيف» برحلة غينيا
» صورة تشعل الحرب من جديد بين أحلام وأصالة
» مخالفة مرورية تحصد روح عروس وشقيقتها
» حادث مروع لأتوبيس مدرسة يصيب 15 طالبًا بدبي
» إطلالة جريئة بصدر مكشوف لابنة عمرو دياب
» محافظ الإسماعيلية يحضر بمجلس الوزراء
» ‎أحمد جلال رئيسًا لبعثة الزمالك في السنغال
» 60 ألف يورو غرامة لسائح لهذا السبب
» هذا ما قاله محرز عن «جوارديولا» بصفوف مانشستر
» شاهد.. عارضة أزياء بفستان شفاف

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة