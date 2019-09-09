بسبب "فيديو".. إعلامية شهيرة تثير ضجة في السعودية

تداول بعض رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للمذيعة، لجين عمران، أثار الجدل وسخرية البعض، حيث بدت فيه وكأنها تسوق لمنتج تجميلي جديد، وهو عبارة عن مبخرة بروائح عطرة ومميزة.

وظهرت "لجين" بالمقطع تجلس مع الفنانة الإماراتية فاطمة الجاسم وتجرب المبخرة، وتحاول إيصال الدخان وروائحه العطرة إلى شعرها وجسمها.

وقامت بإدخال "المبخرة " بين خصلات شعرها الأسود الطويل وداخل ملابسها، الأمر الذي عرضها للكثير من التعليقات الساخرة، وقاموا باستخدام المقطع وتركيب النكت الساخرة عليه.

ومن جانبها، ردت ”لجين” بطريقة غير مباشرة على الساخرين منها، قائلة ”حقيقة الإنسان ليس بما يظهره لك بل بما يفعله لأجلك، لذلك إذا أردت ان تعرفه فلا تصغ لما يقوله بل انظر إلى ما يفعله” .