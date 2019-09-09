محاولة فاشلة لهروب نائب البشير

09 سبتمبر 2019 - 12:41 م

نقل على عثمان، النائب الأول السابق للرئيس المخلوع عمر البشير فى حراسة مشددة من سجن كوبر إلى مستشفى، بسبب إصابته بغيبوبة نتيجة إضرابه عن الطعام في السجن.

وأوضحت السلطات السودانية أن ادعاء إصابة عثمان بحالة إعياء في السجن، ليتم إكمال مخطط كبير لهروبه خارج البلاد.

ونقل نائب البشير في حراسة مكونة من 16 جنديًا وعدد 2 تاتشر من الدعم السريع بعدما دخل إلى المستشفى وعمل الفحوصات وأعطوه الأدوية اللازمة.

وقد خرج مع عثمان أربعة بدعوى الحركة داخل المستشفى، وقوات السجن تبعتهم قبل أن يباغتوهم بتخدير الباقيين في طقم الحراسة، وتحركوا بسرعة نحو سيارة مظللة لاندكروزر، باتجاه بوابة المستشفى، لكن اعترضتهم سيارات الدعم السريع وتم نقله فورًا للسجن.