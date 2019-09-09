محافظ الإسكندرية يستنجد برئيس الاتحاد

09 سبتمبر 2019 - 12:27 م

دعا الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، لعقد جلسة خاصة، بمكتب المحافظة، لإنهاء الأزمة بين المحافظ وجماهير الاتحاد بعد لقائه بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.



ومن المنتظر أن يتقدم محافظ الإسكندرية بمبادرة مع ئيس نادي الاتحاد السكندري، لدعم وتطوير فرع أرض الغابة الترفيهية بسموحة، فضلا عن دعم فريق الكرة خلال الفترة الحالية خاصة قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد.



وشنت جماهير زعيم الثغر، هجومًا حادًا على المحافظ وطالبت بإقالته، بعد علمها بنية المحافظة بإهداء الأهلي قطع أراضٍ لإقامة فرع لها بالإسكندرية.



وأصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا رسميًا نفت فيه منح النادي الأهلي قطعة أرض لإنشاء فرع للنادي بعروس البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد هجوم رئيس الزمالك أمس على محافظ الإسكندرية، واتهامه بالانحياز للنادي الأهلي، ومنحه 50 فدانًا مجانًا.

