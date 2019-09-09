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الفنانتان مني فاروق وشيماء الحاج

إخلاء سبيل منى فاروق في قضية الفيديو الفاضح

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إخلاء سبيل منى فاروق في قضية الفيديو الفاضح

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الفنانتان مني فاروق وشيماء الحاج
الفنانتان مني فاروق وشيماء الحاج

متابعات-علا خطاب

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بعد شهور من التحقيقات، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محسن مبروك رئيس المحكمة، إخلاء سبيل الفنانة منى فاروق بضمان مالي قدرة 10 آلاف جنيه، في واقعة اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة مع مخرج شهير، وحال عدم سداد الكفالة تقرر المحكمة حبسها لمدة شهر.

أصدر الحكم المستشار محسن مبروك، وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد المالك وأحمد أبو عمرة حسن، بسكرتارية محمد عطية.

جاء قرار المحكمة بعد إيفاد التقرير الفني بتعذر تحديد ما إذا كانت المتهمة منى فاروق تمكنت من نشر تلك المقاطع من الهاتف الخاص بها من عدمه.

يشار إلى أن الواقعة بدأت، بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمة منى فاروق في أوضاع مخلة مع المخرج.

ودفع محامي المتهمة أمام هيئة المحكمة، بأنها محبوسة على ذمة القضية منذ أكثر من 6 أشهر، وأنه تم الإفراج عن باقي المتهمين الذين كانوا معها في ذات القضية، ولا يجوز الحبس الاحتياطي لأكثر من 6 أشهر.


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