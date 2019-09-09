» مطالبات للإنتربول بالقبض على "عمرو واكد"

على ما يبدو أن أزمة الممثل عمرو واكد لا تزال قائمة، حيث تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد "واكد" اتهمه فيه بالتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، وتحريض دول وجهات خارجية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقال المحامي محمود في البلاغ إن “المشكو بحقه (الممثل الهارب عمرو واكد)، اشترك في جميع الفعاليات والمؤتمرات المشبوهة التي تحرض ضد مصر وقيادتها، ويتلقى تمويلاً ماليًا من تنظيم الإخوان المسلمين"، بحسب قوله.

وتابع محمود في بلاغه أنً للبلاد"، مشيرا إلى أن "مخابرات معادية لمصر تلقفت الممثل الهارب وقامت بتجنيده للتآمر ضد الدولة المصرية".

وزعم أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين: "يعقد للممثل الهارب مؤتمرات صحفية تنقلها وسائل الإعلام التابعة لهم والداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر للتهجم على مصر وقيادتها والتحريض عليها وتشويه صورة الدولة المصرية في الخارج".