تهديد إسرائيلي جديد: بشار سيدفع الثمن

09 سبتمبر 2019 - 10:35 ص

قال أفيخاي أدرعي المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، إنه تم رصد عملية فاشلة لإطلاق قذائف صاروخية من مشارف العاصمة السورية دمشق باتجاه إسرائيل من قبل عناصر في مجموعات شيعية.

وزعم أدرعي أنها تعمل تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما حمّل أدرعي نظام الرئيس السوري بشّار الأسد "المسئولية عن كلّ عملية تنطلق من أراضيه، محذّراً من أن النظام سيدفع ثمنًا باهظًا على سماحه للإيرانيين وللميليشيات الشيعية العمل من داخل الأراضي السورية.