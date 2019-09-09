» خلال عام.. إجراء 4 عمليات جراحية لرئيس دولة

09 سبتمبر 2019 - 10:23 ص

أجري جاير بولسونارو، الرئيس البرازيلي، أمس الأحد، العملية الرابعة له منذ تعرضه للطعن قبل عام، واستمرت العملية الجراحيّة في مستشفى فيلا نوفا ستار في ساو باولو أكثر من خمس ساعات، وفق ما أوضح المركز الطبي في بيان.

وقال الطبيب أنطونيو لويز ماسيدو في البيان إن "الإجراء كان ناجحاً"، مشيرًا إلى أن الرئيس يتعافى وحاله مستقرّة.

وأوضح أنه تعيَّن إزالة أجزاء كبيرة من أمعاء بولسونارو، بعدما التصقت بجدار البطن بشدة.

وأضاف ماسيدو أنه من المتوقع أن يقضي بولسونارو خمسة أيام في المستشفى، وأنّه يجب أن يكون قادرًا على السّفر بالطائرة بعد أسبوع.

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو

من جهته، قال متحدث باسم الرّئاسة إن نائب الرئيس، هاملتون موراو، تولى مؤقّتًا، الأحد، سلطات الرئاسة، وذلك حتى يوم الخميس على الأقل.

وفي وقت سابق، أعلن بيان رسمي أن الرئيس أجرى "فحوصًا طبّية، وأنه سيخضع لجراحة بهدف معالجة فتق ظهر على أثر جراحات سابقة" خضع لها جاير بولسونارو الرئيس البرازيلي





