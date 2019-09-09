صادم.. الحوثي يعدم معلما أمام بناته

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البيضاء

إعدام معلم

في سلسلة للانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني ، أقدمت مؤخرا على إعدام معلم تربوي أمام أسرته في محافظة البيضاء، مساء أمس السبت، في إحدى نقاطها الأمنية.

وقامت الميليشيات بإطلاق وابل من النيران على معلم من أبناء محافظة تعز أثناء مروره في نقطة عوين بمديرية الصومعة، لتقتله بدم بارد أمام بناته.

ويعد هذا الحكم إعدام ميداني للمعلم، لتضاف إلى جرائم الميليشيات الحوثية ، التي ترتكبها على طول الطريق العام بمحافظة البيضاء الرابطة بين المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة الحوثي.

يذكر أن ميليشيا الحوثي كانت قد قامت بقتل امرأة أثناء استهداف منازل المواطنين بقرية هبته بمديرية ناطع محافظة البيضاء.


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