وصفت بالوقحة..سفاح مسجدي نيوزيلندا يسأل عن ضحاياه بهذه الطريقة

09 سبتمبر 2019 - 10:09 ص

فاجأ سفاح كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، برينتون تاران، الجميع بالأسئلة الوقحة التي ظل يرددها عن ضحاياه، فكان يصر على أن يعرف عدد ضحاياه بعدما هاجم مسجدًا ومركزًا إسلاميًا في المدينة، في مارس الماضي، وخلف 51 قتيلاً و49 جريحًا.

وظل السفاح يسأل بعد القبض عليه، وبشكل متكرر ”كم شخصا قتلت؟ ” و”كم كانت نتيجة ذلك (الهجوم)؟ ” على الرغم من أنه ذكر في المحكمة لاحقا بأنه ”غير مذنب” بجميع التهم الموجهة إليه.

وتجاهلت عناصر الشرطة أسئلة السفاح الأسترالي المتكررة هذه، لكن يعتقد أنهم أضافوا تلك الأسئلة إلى أقواله، والتي ستكون جزءًا من قضية الادعاء ضده.