"مرتضى" يكشف سر عدم مصافحته لـ"الشناوى"

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قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز، رفض الصعود على منصة التتويج عقب انتهاء مباراة الكأس، لأنه كان يعلم أنني سأطالبه بـ10 ملايين جنيه حق الزمالك، الذى حصل عليهم قبل رحيله عن الفريق لصفوف بيراميدز الصيف الماضى.

وأضاف "مرتضى" خلال تصريحاته لبرنامج «الزمالك اليوم» المذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "أنت يا شناوى اليوم كنت أضحوكة الجميع ولو كان طلع على المنصة كنت سأطلب منه الأموال أمام مصر كلها وكنت سأقول له أنك نصبت على النادى".

وواصل: "الشناوى جلس مع الخطيب قبل مباراة الأهلي والزمالك التي خسرناها 3-0، وأعطى في تلك المباراة الكرة لوليد أزارو".

واختتم: "هناك قضاء سنحصل من خلاله على أموالنا، لنا 10 ملايين جنيه عند الشناوي حق الزمالك وسنحصل عليهم".


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