مؤثر.. وفاة مغنية شهيرة في مكان موت والدها في حادث مروع

تعرضت المغنية الأمريكية الشابة، كايلي راي ھاريس، إلي حادث سير مروع في نيو مكسيكو أدي إلى وفاتها متأثرة بجروحها، عن عمر ناھز 30 عامًا.

وكانت المغنية كانت في طريقھا لتقديم فقرة غنائية ضمن فعاليات مھرجان موسيقي في "تاوس"، وبحسب تقارير الشرطة فإنّ الخمر كان عاملاً رئيسيًا بوفاتھا.

واللافت أنّ المغنية الشابة نشرت قبل ساعات من وفاتها، تغريدات تحدثت فيها عن وفاة وبعض أفراد عائلتھا في نفس المكان الذي قضت فيه، قائلة: "أحب ھذا المھرجان، ولأولئك منكم الذين لا يعرفون، فإن أجدادي يعيشون ھنا ولا يزال عمي يعيش ھنا، ولكن جميع أقاربي ماتوا ھنا ومنھم والدي"