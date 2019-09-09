إسقاط طائرة إسرائيلية جنوب لبنان

09 سبتمبر 2019 - 09:50 ص

أعلنت ميليشيات حزب الله فى لبنان، إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة عن بعد، قرب بلدة رامية جنوبي البلاد.

وذكر حزب الله فى بيان، أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية أسقِطت وأنها أصبحت "بحوزة عناصره".

من جهته، أقر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة فوق الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أنه "لا خشية من تسرب معلومات منها".

وكان حزب الله توعد، قبل أيام قليلة، باستهداف كل الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي ستخترق الأجواء للبنانية.

ويأتي هذا التطور بعد أسبوع على توتر محدود شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية في الأول من سبتمبر، بعد إعلان حزب الله تدمير آلية عسكرية إسرائيلية على الجهة المقابلة من الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي، آنذاك، إن الحزب أطلق على قاعدة عسكرية إسرائيلية ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات، فردّ الجيش بإطلاق نحو مئة قذيفة على أطراف قرى لبنانية حدودية.