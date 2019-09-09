الخطوط الجوية البريطانية تلغى رحلاتها.. لهذا السبب

09 سبتمبر 2019 - 09:46 ص

تسبب إضراب غير مسبوق وواسع النطاق يقوم به العاملون في الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" في إلغاء رحلاتها ما يؤثر على تعطيل رحلات عشرات آلاف المسافرين، وسيستمر الإضراب لمدة 48 ساعة.

وكان اتحاد طياري الشركة قد أعلن الشهر الماضي عن تنظيم أول إضراب على الإطلاق لطياري الخطوط البريطانية في سبتمبر بسبب خلاف حول الأجور.

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية صباح الإثنين إلغاء جميع رحلاتها تقريبا بعد انطلاق إضراب الطيارين الذي سيستمر 48 ساعة، ما يؤدي إلى تعطيل خطط آلاف المسافرين، وذلك في إجراء غير مسبوق بسبب خلاف حول الأجور.

وقالت الشركة في بيان: "ليس لدينا خيار آخر سوى إلغاء نحو مئة في المئة من رحلاتنا".

وكان اتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية قد أخطر الشركة الشهر الماضي بالإضراب لمدة ثلاثة أيام في سبتمبر في أول إضراب على الإطلاق لطياري الخطوط الجوية البريطانية.