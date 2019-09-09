قرقاش: هذا ما أقوله لكل حاقد وخبيث

09 سبتمبر 2019 - 09:46 ص

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، إن مصالح السعودية في اليمن هي نفس مصالح الإمارات، وهو ما يجمعنا في شراكة قوية.

وكتب قرقاش على حسابه في تويتر: "الرسائل المشتركة من السعودية الشقيقة والإمارات بشأن التطورات في اليمن تأكيد للشراكة الإستراتيجية التي تجمعنا، فلا يقرأ غير ذلك إلا حاقد وخبيث، مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات".

وكان قرقاش قد وصف ما يدور في اليمن من تحديات فهو في أيدي أمينة .

وكتب أيضًا حينها على حسابه في تويتر: "تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، واستجابة الإمارات إلى دعوة الحزم ووطدّت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة".

وأضاف أيضًا: التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم.