"واتساب" تحذر مستخدميها من هذا الأمر

كشف موقع "ديجيتال إنفورميشن ورلد" عن ثغرة في تطبيق المراسلة الأشهر في العالم الـ"واتساب"، موضحًا أن هذه الثغرة تسمح للمتسللين بالوصول إلى المحادثات الخاصة بهم.

وتم اكتشاف هذه الثغرة بواسطة فريق الأمن "بروجيكت زيرو" التابع لـ"جوجل"، وحذر من أن مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام "آي.أو.إس" iOS معرضون لتهديد المتسللين بشكل كبير.

كما تم تحذير مستخدمي iOS من فتح أي رابط لأي موقع ويب يتم تداوله في الرسائل، كما تم نصح المستخدمين بتحديث أحدث نظام تشغيل من Apple على أجهزتهم، كما يجب عليهم أيضًا عدم فتح أي بريد إلكتروني ضار أو أي موقع ويب معتمد يمكن أن يجعلهم عرضة للمتسللين.

وتعرض معظم الروابط الخطيرة التي يتم تداولها على واتساب جوائز وأموال ومسابقات زائفة، لذا عليك تجنب الضغط عليها نهائيًا.

من جانبه، قال آيان جير، باحث في جوجل، إنه إذا تمكن المتسللون من الوصول إلى دردشات "واتساب"، فسيتمكنون من اخترق الرسائل النصية العادية.

ولفت الموقع التقني إلى أنه على الرغم من أن المتسليين قادرون فقط على الوصول إلى الرسائل النصية العادية، إلا أنهم قادرين على الحصول على ملفات الوسائط وتسجيل المواقع من خلال الدردشات.

وردًا على ذلك، قال متحدث باسم "واتساب": "نحن مهتمون بخصوصية مستخدمينا، لذا من أجل سلامة المستخدمين، يجب عليهم اتباع تحذير الشركة المصنعة بشأن التحديث الأمني لنظام تشغيل الهواتف المحمولة