إجراءات للزراعة لحماية 15 مليار دجاجة

09 سبتمبر 2019 - 09:41 ص

اتخذت وزارة الزراعة العديد من الإجراءات لحماية "بيض المائدة"، المنتج من 15 مليار دجاجة، كما قررت تنظيم عملية استيراد الدواجن ومنتجاتها من الخارج، بهدف توجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.

وتابعت الوزارة في بيان لها: إن زيادة الطلب على الدواجن المذبوحة محليًا وتحويل حصة الاستيراد للاستهلاك المحلي يؤدي إلى زيادة الطلب المجمل على الدواجن ومنتجاتها".

يذكر أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في مجال الدواجن بنسبة 99 في المئة، مضيفًا أن الإنتاج المحلي بلغ 1.2 مليار فرخة سنويًا، وما يقرب من 15 مليار دجاجة لإنتاج "بيض المائدة"، حسب التقارير الصحفية التي تم الإعلان عنها.

هذا ونوه نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بالإجراءات الجديدة، في تصريحات صحفية قائلاً: "المشروعات الجديدة التي تبنتها الحكومة ستساهم في حماية الإنتاج وتصدير الفائض كذلك".

وأردف: "صناعة الدواجن المحلية اليوم تخطت أزمتها بعد 13 عامًا وهي الفترة التي ظهرت فيها إنفلونزا الطيور".