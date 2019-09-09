» فنان شهير: فتحت نعش "فؤاد المهندس" لهذا السبب

09 سبتمبر 2019 - 08:04 ص

كشف الفنان شريف منير طبيعة علاقته بالفنان الراحل فؤاد المهندس .



وقال "منير" في لقاء مع برنامج "مساء DMC " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: "كنت مرتبطا جدًا بالأستاذ فؤاد المهندس وأعتبره صوت الضمير الموجود بداخلي الذي يمنعني من ارتكاب أي خطأ".



وأضاف: "كنت على تواصل دائم مع فؤاد المهندس قبل رحيله ، ولما علمت بوفاته ذهبت إلى المقبرة مسرعًا وهناك رأيت سيارة تركبها الفنانة شويكار فسرت وراءها حتى وصلت للمقبرة و حرصت على دفن الجثمان و (فكيت عليه) بنفسي وقمت بتقبيل رأس الجثمان".



