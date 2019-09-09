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فنان شهير: زوجتي الفنانة انفصلت عني بسبب إدماني للخمر

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براد بيت

كشف فنان شهير أسباب انفصال زوجته الفنانة عنه ، مشيرًا إلى أن إدمانه للخمور قادهما لهذه النهاية.

وقال النجم العالمي "براد بيت" إن إدمانه للخمور كان السبب الرئيسي في انفصال النجمة أنجلينا جولي عنه.

وأضاف: "تجاوزت كل الحدود في شربي للخمور .. لقد انتهى كل شيء لهذا السبب".

وتابع: "خضعت لمدة سنة ونصف لجلسات مكثقة للعلاج من إدمان الكحول .. ذهبت إلى مركز متخصص وساعدني الناس هناك في التخلص من الإدمان .. لا يوجد هناك مجال لإطلاق الأحكام مما يساعدك في عدم إطلاق الأحكام على نفسك وأيضًا كشف الجوانب السيئة داخلك يجعلك تتخلص منها".

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