» السعودية تعلن وفاة الأمير "فيصل بن فهد"

09 سبتمبر 2019 - 06:33 ص

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود.



ونشرت وكالة "واس" السعودية بيانا قالت فيه: "



"انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأحد، الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود".





وأعلن أن جنازة الأمير المتوفي ستخرج بعد صلاة العصر غدا الاثنين، من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.