عائلة أحمد الشقيري تصدر بيانا رسميا حول "وفاته"

09 سبتمبر 2019 - 06:22 ص

أصدرت عائلة الإعلامي السعودي الشهير أحمد الشقيري بيانا كشفت فيه حقيقة ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول وفاته.



ونفت الأسرة - بحسب MBC - ما تردد عن وفاة الشقيري إثر أزمة قلبية مفاجئة مشيرة إلى أن كل ما تداولته الصحف في هذا الشأن عاري من الصحة.



وناشدت أسرة الشقيري ، محبيه بعدم الانسياق وراء الشائعات وعدم نشر أي أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بدون التحقق من صحتها أولا وذلك لكي لا يتسبب في أذي نفسي سواء لعائلته أو أصدقائي أو محبيه من متابعين البرامج التي قدمها.